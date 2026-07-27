Обвиняемых в попытке похищения девушки арестовали в Нижегородской области

По версии следствия, 22 июля они пытались похитить потерпевшую, которая стояла на автобусной остановке «ФОК Красногорка». Фигуранты, высказывая угрозы, пытались усадить девушку в свой автомобиль, но не смогли благодаря вмешательству прохожих.