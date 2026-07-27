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Обвиняемых в попытке похищения девушки арестовали в Нижегородской области

Борский городской суд Нижегородской области арестовал двух братьев по обвинению в попытке похищения девушки (ч.3 ст. 30 п.п. «а, в» ч.2 ст. 126 УК РФ). Мера пресечения избрана до 22 сентября 2026 года включительно, сообщили в суде.

Борский городской суд Нижегородской области арестовал двух братьев по обвинению в попытке похищения девушки (ч.3 ст. 30 п.п. «а, в» ч.2 ст. 126 УК РФ). Мера пресечения избрана до 22 сентября 2026 года включительно, сообщили в суде.

По версии следствия, 22 июля они пытались похитить потерпевшую, которая стояла на автобусной остановке «ФОК Красногорка». Фигуранты, высказывая угрозы, пытались усадить девушку в свой автомобиль, но не смогли благодаря вмешательству прохожих.

Постановления суда об аресте в законную силу не вступили.