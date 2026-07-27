Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД установили в Вачском округе

Камера фиксирует превышение скорости и использование телефона.

Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД ввели в эксплуатацию в деревне Озябликово в Вачском округе, сообщили в ЦРТС.

«Это одна из мер по повышению безопасности дорожного движения на указанном участке. В первую неделю работы комплекс зафиксировал более 1000 нарушений», — рассказали специалисты.

Комплекс фиксирует превышение скорости, отсутствие пристегнутого ремня безопасности у водителя и пассажиров, выключенные дневные ходовые огни или ближний свет фар, а также использование водителем мобильного телефона во время управления.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ГИБДД провела рейд против нарушителей на электросамокатах.