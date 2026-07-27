Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД установили в Вачском округе

Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД ввели в эксплуатацию в деревне Озябликово в Вачском округе, сообщили в ЦРТС.
«Это одна из мер по повышению безопасности дорожного движения на указанном участке. В первую неделю работы комплекс зафиксировал более 1000 нарушений», — рассказали специалисты.
Комплекс фиксирует превышение скорости, отсутствие пристегнутого ремня безопасности у водителя и пассажиров, выключенные дневные ходовые огни или ближний свет фар, а также использование водителем мобильного телефона во время управления.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ГИБДД провела рейд против нарушителей на электросамокатах.