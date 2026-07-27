В Арктике впервые применили методику поиска бактерий в воздухе у гнезд птиц

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Участники экспедиции Арктического плавучего университета впервые испытали в Арктике методику поиска бактерий в воздухе около гнездовий птиц, рассказал ТАСС заведующий лабораторией мониторинга биологических угроз Института экспериментальной медицины, профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Артемий Гончаров. Это поможет выявить, способны ли болезнетворные бактерии распространяться на птичьих базарах по воздуху и прогнозировать возможные вспышки инфекций.
«С целью изучения возможной реализации аэрогенной передачи патогенной микробиоты в колониях морских птиц отдельной задачей являлась апробация методики отбора проб воздуха птичьих базаров с использованием микробиологического импактора. Определен оптимальный объем отбираемого воздуха, который составил 5 тыс. литров», — сказал Гончаров.
Импактор — это воздухозаборник или пробоотборник, который позволяет собрать живые микроорганизмы из воздуха для последующего исследования. Работы провели на островах Земли Франца-Иосифа.
Установлено, что концентрация колиформных бактерий вблизи крупных колоний птиц достигает уровня, про котором существует возможность распространения патогенных или условно-патогенных бактерий в составе микробных аэрозолей, формирующихся вокруг птичьих базаров.
Колиформные бактерии или бактерии группы кишечной палочки — это большая группа микроорганизмов, которые живут в пищеварительном тракте человека и теплокровных животных, в том числе птиц, а также присутствуют в почве и на растениях. Их наличие указывает на фекальное загрязнение.
Блохи и клещи.
Как пояснил Гончаров, еще одним элементом, способным поддерживать циркуляцию патогенов в колониях птиц, являются паразитирующие на них виды блох и клещей. «В гнездовом субстрате, собранном в колонии моевки на Земле Георга, сотрудником Зоологического института РАН Андреем Пржиборо были обнаружены имаго и личинки блох, видовая принадлежность которых будет установлена в последующих исследованиях специалистами ЗИН РАН. Кроме того, с трупа толстоклювой кайры, обнаруженного на южном побережье острова Вильчека нами были сняты две особи клещей Ixodes sp.», — уточнил он. Два пула имаго блох, то есть взрослых особей, по 10 экземпляров и иксодовые клещи были законсервированы для проведения вирусологических исследований.
С образцами биоматериала, полученного на островах Земли Франца-Иосифа и Новой Земли в колониях и гнездовьях морских птиц, планируется провести микробиологические, в том числе вирусологические исследования. Микробиологи будут искать возбудителей инфекционных заболеваний, включая возбудителей коли-бактериоза, сальмонеллеза, пастереллеза, иерсиниозов и вирусы высокопатогенного «птичьего гриппа».
Об экспедиции.
20-й рейс научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет» проходит 1 июля — 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор Банк ВТБ, ПАО «ГМК “Норильский Никель”, Координационный центр “Плавучий Университет” на базе МФТИ.