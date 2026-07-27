В Арктике впервые применили методику поиска бактерий в воздухе у гнезд птиц

Как пояснил Гончаров, еще одним элементом, способным поддерживать циркуляцию патогенов в колониях птиц, являются паразитирующие на них виды блох и клещей. «В гнездовом субстрате, собранном в колонии моевки на Земле Георга, сотрудником Зоологического института РАН Андреем Пржиборо были обнаружены имаго и личинки блох, видовая принадлежность которых будет установлена в последующих исследованиях специалистами ЗИН РАН. Кроме того, с трупа толстоклювой кайры, обнаруженного на южном побережье острова Вильчека нами были сняты две особи клещей Ixodes sp.», — уточнил он. Два пула имаго блох, то есть взрослых особей, по 10 экземпляров и иксодовые клещи были законсервированы для проведения вирусологических исследований.