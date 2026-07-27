В Красноярском крае упростят правила получения земельного сертификата для многодетных

В Красноярском крае планируют принять поправки в законодательство для сокращения очереди на получение земельного сертификата для многодетных. Об этом в своем канале в MAX рассказал спикер Законодательного Собрания Алексей Додатко.
Он пояснил, что ситуация с землей для многодетных семей в крае остается острой. Очередь продолжает расти — сейчас в ней почти 20 тысяч семей.
«За первое полугодие 2026 года землю или сертификаты получили лишь 272 заявителя. Бюджетные деньги (а это 188 млн рублей ежегодно) в полной мере не осваиваются из-за избыточных барьеров. Наша задача — упростить эти правила. Вместе с коллегой по фракции “Единой России” Ильей Зайцевым и прокурором края Романом Тютюником разработали изменения в действующий закон», — рассказал Алексей Додатко.
Он пояснил, что срок ожидания сертификата сократится на три года. Деньги можно будет направить на реконструкцию жилья или строительство дома блокированной застройки.
Также в составе семьи для сохранения за ней статуса многодетной будут учитываться совершеннолетние дети, подписавшие контракт для участия в СВО. В случае гибели такого бойца право на сертификат за семьей сохранится.
Поправки депутаты парламента рассмотрят осенью.