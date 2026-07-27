В Забайкалье гибнет около 50% особей краснокнижного барана в первый год жизни

В целом снежный баран не очень плодовит: самка дает раз в год одного, очень редко двух ягнят, причем ежегодно не все самки, особенно если речь идет о молодых, приносят детенышей. Для ягнят опасны такие кодарские хищники, как бурый медведь, росомаха, рысь, орел-беркут. «До недавнего времени на севере Забайкалья ходили слухи о встречах с таким видом, как снежный барс, или ирбис. Однако за семь лет работы в высокогорьях Кодара, в том числе круглогодичного использования фотоловушек, ученые не обнаружили ирбиса, а вот регулярные заходы рыси в высокогорья оказались не таким уж и редким явлением. На популяцию снежного барана хищники, вероятно, не оказывают существенного влияния, так как основная убыль молодняка происходит в зимний период в силу природных условий», — добавили в «Науке в Сибири».