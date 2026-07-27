В Забайкалье гибнет около 50% особей краснокнижного барана в первый год жизни

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Ученые Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН в ходе семилетнего исследования выяснили, что половина детенышей занесенного в Красную книгу кодарского снежного барана в Забайкальском крае гибнет в первый год жизни из-за суровых климатических условий. Об этом сообщается в официальном издании СО РАН «Наука в Сибири».
Кодарский снежный баран обитает в труднодоступных высокогорьях на севере Забайкалья. Кодарская популяция считается самой редкой и одной из самых южных популяций снежного барана в стране.
«Гибель молодняка в первый год жизни в суровых условиях Кодара значительно меняется по годам, но в среднем оценивается в 50%. Суровые условия зимовки — наиболее вероятный лимитирующий фактор для распространения кодарского барана. Зимой животные держатся на участках с минимальным снежным покровом», — говорится в сообщении.
Как пишет издание, внесение вида в Красную книгу России и создание национального парка «Кодар» позволили свести к минимуму другой важный негативный для популяции барана фактор — браконьерство. Однако гораздо большую угрозу животным может принести уничтожение среды обитания. Важнейшие летние пастбища самок и места зимовки расположены на юго-восточной закрайке хребта, которая, к сожалению, не вошла в состав национального парка.
Ученые выяснили, что пастбища снежного барана на Кодаре приурочены к альпийским и субальпийским лугам, расположенным на высотах 1,7−2,5 тыс. метров. Летом самки держатся в районах с наиболее обширными пастбищами, самцы же предпочитают более высокие и чаще глубинные районы хребта. В летний период стадность баранов на Кодаре — одна из самых низких для этого вида. Средний размер групп самок с молодняком — три, групп самцов — всего одна-две особи. Большие группы образуются летом кратковременно — до 17 особей у самок с детенышами, группы самцов достигают шести особей. Низкая стадность, вероятно, связана с дефицитом обширных пастбищ на Кодаре, отмечает издание.
В целом снежный баран не очень плодовит: самка дает раз в год одного, очень редко двух ягнят, причем ежегодно не все самки, особенно если речь идет о молодых, приносят детенышей. Для ягнят опасны такие кодарские хищники, как бурый медведь, росомаха, рысь, орел-беркут. «До недавнего времени на севере Забайкалья ходили слухи о встречах с таким видом, как снежный барс, или ирбис. Однако за семь лет работы в высокогорьях Кодара, в том числе круглогодичного использования фотоловушек, ученые не обнаружили ирбиса, а вот регулярные заходы рыси в высокогорья оказались не таким уж и редким явлением. На популяцию снежного барана хищники, вероятно, не оказывают существенного влияния, так как основная убыль молодняка происходит в зимний период в силу природных условий», — добавили в «Науке в Сибири».