Арктический плавучий университет вернулся в Мурманск с полярных архипелагов

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Экспедиция Арктического плавучего университета-2026 (АПУ) вернулась в Мурманск после исследований на северо-востоке Баренцева моря, севере Новой Земли и островах Земли Франца-Иосифа. Как сообщил ТАСС с борта научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» руководитель экспедиции Александр Сабуров, впервые в рамках АПУ удалось провести работы на острове Земля Георга.
«Удалось выполнить все запланированные работы, хотя неоднократно приходилось менять планы и даже прерывать высадки из-за погодных условий. Но в целом экспедиция оказалась очень успешной. В ходе рейса состоялись рекордные для АПУ четыре высадки на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Арктический плавучий университет смог обследовать новую точку, мы впервые высадились на Земле Георга. Что касается островов Гукера и Хейса, то на них АПУ не был с 2021 года. И в целом в последнее время эти районы очень редко посещаются исследователями, поэтому все собранные данные помогут понять состояние арктических экосистем», — сказал Сабуров.
«Профессор Молчанов» в ходе рейса прошел около 3 тысяч морских миль. В Баренцевом море ученые выполнили работы на 48 станциях в ходе четырех океанографических разрезов. Разрез — линия с точками с закрепленными координатами, в которых проводятся измерения и берутся пробы воды. Исследователи выявляли, как проникает теплая и соленая атлантическая водная масса в северо-восточную и центральную часть Баренцева моря. По результатам гидрохимических исследований удалось выделить все три ожидаемые водные массы, характерные для данного района.
Специалисты собрали пробы для оценки состояния морской карбонатной системы и потока углекислого газа на границе воды и атмосферы. Мировой океан играет ключевую роль в регулировании климата, он поглощает значительное количество атмосферного углекислого газа. И важно понимать, как на этот процесс влияют климатические изменения.
Кто живет на морском дне.
Впервые в ходе экспедиции АПУ ученые провели мониторинг состояния донных сообществ Баренцева моря. Удалось выполнить пробы в нескольких точках, где исследования проводили другие экспедиции. Например, дночерпательная станция, выполненная в бухте Тихая острова Гукера, является повтором станции, отобранной в августе 2006 года сотрудниками Мурманского морского биологического института. Это позволит сравнить фауну на 20-летнем отрезке времени. А в бухте Соммервиля Земли Георга обитателей морского дна собрали впервые, в литературе данных о местном морском населении нет.
Из крупных представителей макрозообентоса в пробах отмечены краб-стригун опилио, северная креветка, морские лилии, офиуры, морские ежи, мягкие кораллы, мшанки, бокоплавы, брюхоногие моллюски натициды, многочисленные многощетинковые черви и двустворчатые моллюски.
Обитатели суши, воздуха и моря.
Микробиологи собрали образцы биологического материала, исследование которых поможет уточнить роль массовых видов птиц в качестве векторов переноса инфекционных заболеваний. Исследовали гнездовья люриков, гаги, моевок, толстоклювых кайр. В бухте Соммерлэнд на острове Земля Георга впервые нашли колонию моевки. Всего орнитологи на Новой Земли и ЗФИ наблюдали 22 вида птиц.
«Успешным результатом экспедиции является то, что для 15 видов удалось подтвердить размножение. Помимо морских колониальных птиц и обыкновенной гаги на гнездовании отмечены два вида куликов, два вида поморников, белая куропатка и пуночка», — отметил собеседник агентства.
На острове Богатый в заливе Русская Гавань в смешанной колонии кайр и моевок среди толстоклювых кайр были обнаружены одиночные пары тонкоклювых кайр. В этом году признаков проблем с пищеварением у моевок, зафиксированных в 2025 году, не наблюдалось.
В ходе рейса АПУ-2026 было зарегистрировано более 90 встреч 13 видов морских млекопитающих. Из них семь находятся в Красной книге РФ. «Из неожиданных встреч следует отметить регистрацию одиночных гренландских китов и самца нарвала в безледной акватории Баренцева моря между архипелагами Новая Земля и ЗФИ», — отметил руководитель экспедиции. Участники экспедиции встретили также четырех белых медведей, звери были вполне упитанными.
И опять же впервые на всех посещенных островах ЗФИ было выполнено специальное энтомологическое обследование. Как отметил старший научный сотрудник зоологического института Российской академии наук Андрей Пржиборо, по предварительным данным, фауна насекомых Земли Франца-Иосифа является крайне обедненной по сравнению с архипелагом Шпицберген и заметно обедненной по сравнению с Северным островом Новой Земли. Это связано как с более суровыми климатическими условиями, так и с более высокой степенью изоляции ЗФИ.
Об экспедиции.
20-й рейс научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет» проходил с 1 июля по 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор Банк ВТБ, ПАО «ГМК “Норильский Никель”, Координационный центр “Плавучий Университет” на базе МФТИ.