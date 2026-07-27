Арктический плавучий университет вернулся в Мурманск с полярных архипелагов

«Удалось выполнить все запланированные работы, хотя неоднократно приходилось менять планы и даже прерывать высадки из-за погодных условий. Но в целом экспедиция оказалась очень успешной. В ходе рейса состоялись рекордные для АПУ четыре высадки на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Арктический плавучий университет смог обследовать новую точку, мы впервые высадились на Земле Георга. Что касается островов Гукера и Хейса, то на них АПУ не был с 2021 года. И в целом в последнее время эти районы очень редко посещаются исследователями, поэтому все собранные данные помогут понять состояние арктических экосистем», — сказал Сабуров.