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В Кормовском СДК прошел вечер, посвященный культуре народов России

В Кормовском сельском Доме культуры состоялся творческий вечер «Культурное многообразие России», приуроченный к Году единства народов. Гости познакомились с этнографическими традициями, услышали народные песни в исполнении баяниста и стихи на языках народов России.

В Кормовском сельском Доме культуры состоялся творческий вечер «Культурное многообразие России», приуроченный к Году единства народов. Гости познакомились с этнографическими традициями, услышали народные песни в исполнении баяниста и стихи на языках народов России.

Как сообщает газета «Рассвет», мероприятие стартовало с рассказа о символике орнаментов на национальных костюмах, особенностях встречи гостей в разных регионах страны и различиях в праздновании общих дат. Основной музыкальной частью вечера стали народные песни под аккомпанемент баяна, а также поэтические номера, прозвучавшие на нескольких языках.

В ходе конкурсной программы проверялись знания участников о быте и обычаях разных народов, а также знании народных мелодий. Победители получили памятные сувениры с региональной символикой.

Цель мероприятия — не только напомнить о богатстве культурного наследия, но и передать традиции молодому поколению, сохраняя связь времен.