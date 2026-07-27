В Кормовском СДК прошел вечер, посвященный культуре народов России

В Кормовском сельском Доме культуры состоялся творческий вечер «Культурное многообразие России», приуроченный к Году единства народов. Гости познакомились с этнографическими традициями, услышали народные песни в исполнении баяниста и стихи на языках народов России.
Как сообщает газета «Рассвет», мероприятие стартовало с рассказа о символике орнаментов на национальных костюмах, особенностях встречи гостей в разных регионах страны и различиях в праздновании общих дат. Основной музыкальной частью вечера стали народные песни под аккомпанемент баяна, а также поэтические номера, прозвучавшие на нескольких языках.
В ходе конкурсной программы проверялись знания участников о быте и обычаях разных народов, а также знании народных мелодий. Победители получили памятные сувениры с региональной символикой.
Цель мероприятия — не только напомнить о богатстве культурного наследия, но и передать традиции молодому поколению, сохраняя связь времен.