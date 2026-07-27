В Кормовском СДК прошел вечер, посвященный культуре народов России

Как сообщает газета «Рассвет», мероприятие стартовало с рассказа о символике орнаментов на национальных костюмах, особенностях встречи гостей в разных регионах страны и различиях в праздновании общих дат. Основной музыкальной частью вечера стали народные песни под аккомпанемент баяна, а также поэтические номера, прозвучавшие на нескольких языках.