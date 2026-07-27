«Еврострой» оспаривает решение по торгам КРТ «квартала мойщиков» в Воронеже

В феврале 2025 года ООО СЗ «Градстрой» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с требованием признать документ недействительным в части требований к участникам торгов. В апреле этого года региональный арбитраж удовлетворил иск, указав на незаконность пункта, обязывающего участников аукциона подтверждать опыт капитального строительства за последние пять лет (не менее 50% от параметров заявленного проекта). Такое требование могло подтверждаться как самим заявителем, так и его учредителями, дочерними или материнскими организациями, выступавшими застройщиком, техническим заказчиком либо генеральным подрядчиком.