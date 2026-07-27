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Срок ввода второй очереди велодорожки «от косы до косы» перенесли на два года

Сдать объект теперь планируют не ранее 2028 года.

Срок ввода второй очереди велодорожки от Куршской до Балтийской косы перенесли на два года. Соответствующее постановление подписал губернатора Алексей Беспрозванных 22 июля 2026 года.

Изменения внесены в постановление правительства № 608 от 25.11.2022 года об осуществлении капитальных вложений в объект. Сроки реализации проекта изменили с 2022—2026 на 2022−2028 годы.

В конце декабря 2022 года победителем торгов на строительство второй очереди велодорожки от Куршской до Балтийской косы (от посёлка Приморье до набережной Балтийска) признали ЗАО «Дорожно-строительное предприятие» («ДСП»). Фирма снизила цену контракта с 1 млрд до 995 млн руб. Объект должны были ввести в эксплуатацию не позднее 30 декабря 2026 года. За время подготовки к строительству велодорожка существенно подорожала. Ранее в правительстве области проект оценивали в 763 млн руб. При этом протяжённость велодорожки снизилась с 68,4 до 54,3 км. В июле 2023 года готовность объекта составляла 7%.

Работы на первом этапе веломаршрута «от косы до косы» фактически и юридически завершились в 2023 году с отставанием в два с половиной года. Итоговая стоимость участка превысила 420 млн рублей. Подрядчиком также выступала компания «ДСП».

Проектной документацией предусмотрено пять этапов строительства: 1-й этап — в пос. Приморье, 2-й и 4-й этапы — в границах Зеленоградского муниципального района, 3-й — в границах Янтарного городского округа, 5-й — в Балтийском городском округе (через г. Приморск в г. Балтийск).

Публичное обсуждение изменения сроков реализации проекта завершилось 23 июня 2026 года.