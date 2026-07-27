Суд отказал Смольному в иске о восстановлении исторического дома в Песочном

Предметом спора стала деревянная постройка площадью около 1900 квадратных метров. До расселения она использовалась как жилой дом, позже неоднократно горела и пришла в аварийное состояние. В 2023 году город продал здание с торгов за 12,4 млн рублей, покупателем выступила компания «Вода». В 2024 году строение полностью разобрали, что спровоцировало проверку КГИОП.