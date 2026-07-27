Нижегородский транспорт не полностью отображается на онлайн-картах 27 июля

Нижегородцев предупредили о том, что общественный транспорт плохо отображается на онлайн-картах 27 июля. Зафиксированы сбои в передаче навигационных данных, объяснили в ЦРТС.
Пассажирам при планировании поездок стоит учитывать, что информация о движении автобусов, троллейбусов и другого транспорта может быть неточной.
Ранее «Живем в Нижнем» рассказывал, кто канатная дорога между Нижним Новгород и Бором уже четвертую неделю закрыта.
Также мы писали о том, что водитель автобуса, показавший пассажиру неприличный жест, остался без работы.