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Нижегородский транспорт не полностью отображается на онлайн-картах 27 июля

Горожан попросили учитывать это при планировании поездок.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцев предупредили о том, что общественный транспорт плохо отображается на онлайн-картах 27 июля. Зафиксированы сбои в передаче навигационных данных, объяснили в ЦРТС.

Пассажирам при планировании поездок стоит учитывать, что информация о движении автобусов, троллейбусов и другого транспорта может быть неточной.

Ранее «Живем в Нижнем» рассказывал, кто канатная дорога между Нижним Новгород и Бором уже четвертую неделю закрыта.

Также мы писали о том, что водитель автобуса, показавший пассажиру неприличный жест, остался без работы.