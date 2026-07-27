Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды

«В Москве местами идет небольшой дождь — не отвлекайтесь на телефон во время движения. Если вы за рулем, помните о простых правилах: проверьте исправность дворников и убедитесь, что в бачке есть стеклоомывающая жидкость», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.