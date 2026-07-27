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Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды

Дептранс: водителям в Москве следует быть внимательными на дорогах из-за дождя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Водителям в Москве следует быть внимательными на дорогах из-за дождя, сохранять скоростной режим и дистанцию, а также снижать скорость перед пешеходными переходами, сообщает столичный департамент транспорта.

«В Москве местами идет небольшой дождь — не отвлекайтесь на телефон во время движения. Если вы за рулем, помните о простых правилах: проверьте исправность дворников и убедитесь, что в бачке есть стеклоомывающая жидкость», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В дептрансе призвали водителей сохранять дистанцию и скоростной режим, быть особенно аккуратными на мостах и эстакадах, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.