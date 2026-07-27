Региональное отделение СФР: в августе более 68 тыс. калининградцам пересчитают пенсии

«Перерасчет пенсии работающих пенсионеров носит сугубо индивидуальный характер: чем выше заработная плата и количество отработанных дней в 2025 году, тем больше будет увеличение. Корректировка происходит в беззаявительном формате, обращаться в отделение фонда не нужно. Пенсия в новом размере поступит на счета калининградцев в августе по обычному графику: на банковскую карту 14 и 24 числа, получателям выплаты в почтовых отделениях — по графику доставки “Почты России”», — пояснила управляющая региональным отделением Светлана Запанкова.