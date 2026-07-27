Региональное отделение СФР: в августе более 68 тыс. калининградцам пересчитают пенсии

Региональное отделение Социального фонда России (СФР) с 1 августа пересчитает пенсии более 68 тыс. калининградцев. Корректировка затронет всех работающих получателей пенсии по старости и инвалидности, за которых в прошлом году работодатели отчисляли в соцфонд страховые взносы. Информация об этом размещена на сайте отделения.
Размер прибавки зависит от заработка и накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), но не более трёх ИПК. Стоимость пенсионного коэффициента обусловлена годом выхода гражданина на пенсию или датой его последнего увольнения.
Кроме того, повышение коснется получающих пенсию по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили ранее не учтенные средства.
«Перерасчет пенсии работающих пенсионеров носит сугубо индивидуальный характер: чем выше заработная плата и количество отработанных дней в 2025 году, тем больше будет увеличение. Корректировка происходит в беззаявительном формате, обращаться в отделение фонда не нужно. Пенсия в новом размере поступит на счета калининградцев в августе по обычному графику: на банковскую карту 14 и 24 числа, получателям выплаты в почтовых отделениях — по графику доставки “Почты России”», — пояснила управляющая региональным отделением Светлана Запанкова.
Посмотреть накопленный коэффициент можно самостоятельно, заказав в личном кабинете на Госуслугах выписку из индивидуального лицевого счета.