В подмосковной Лобне открыли отремонтированный ледовый каток

Ледовый каток Дворца спорта в Лобне открыли после ремонта, который провели в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Специалисты полностью обновили холодильное оборудование. Старые установки демонтировали и заменили современной техникой, оснащенной специальной системой рекуперации, которая позволяет использовать избыточное тепло холодильного контура для нужд объекта и снижает потребление энергии. Новое оборудование работает значительно тише, что делает пребывание на катке более комфортным для спортсменов и зрителей.
На катке проводят массовые катания для всех желающих, спортивные и культурные мероприятия, а также действуют секции фигурного катания и хоккея. В день открытия для посетителей подготовили праздничную программу и бесплатную «Дискотеку на льду».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.