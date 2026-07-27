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Рособрнадзор объявил предостережения девяти вузам

Рособрнадзор объявил 9 вузам предостережения за нарушения требований.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения 9 вузам, сообщается в официальном канале ведомства.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предостережения получили Северный (арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Вятский государственный агротехнологический университет, Московский международный университет, Институт государственной службы, Московский психолого-социальный университет, Московская академия предпринимательства и другие.

Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.