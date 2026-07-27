«Радио Судного дня» передало два сообщения

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сообщение «Анархистка» прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня».
Второе сообщение за понедельник было зафиксировано в 11.38 мск, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал «Анархистка».
Первым сообщением в понедельник было «Адоглет», которое зафиксировали в 10.51 мск.
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «жужжалкой».