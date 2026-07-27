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Количество жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону возросло до пяти

Слюсарь: количество жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону возросло до пяти.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Число жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону возросло до пяти, заявил губернатор Юрий Слюсарь.

«Обнаружены погибшими еще три человека — двое взрослых и один ребенок. Их обнаружили спасатели при разборе завалов многоквартирного дома, пострадавшего в результате попадания БПЛА», — написал он на платформе «Макс».

Ранее глава региона сообщал о двух погибших и восьми раненых. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Ростовская область ночью подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Средства ПВО сбили около 50 дронов. В Ростове-на-Дону при падении обломков БПЛА повреждения получили несколько многоквартирных и частных домов, автомобили, а также соцучреждение. Пожар, возникший на территории складских помещений, ликвидировали.

В Таганроге в результате удара частично повреждено производственное здание. Пострадавших и возгорания нет.

Губернатор добавил, что работы по ликвидации последствий продолжаются, на месте работают сотрудники экстренных служб и спасатели.

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