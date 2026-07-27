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Количество погибших при атаке ВСУ на Ростов увеличилось до пяти человек

В Ростове-на-Дону обнаружили еще трех погибших в результате атаки украинских беспилотников. Один из погибших — ребенок. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Ростове-на-Дону обнаружили еще трех погибших в результате атаки украинских беспилотников. Один из погибших — ребенок. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Тела обнаружили спасатели при разборе завалов многоквартирного дома. Работы по ликвидации последствий продолжаются. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб и спасатели.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что количество пострадавших в результате атаки на Ростов увеличилось до восьми, один пострадавший госпитализирован в Таганроге. В результате атаки дронов погибла супружеская пара, проживавшая в одном из поврежденных домов.

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