Количество погибших при атаке ВСУ на Ростов увеличилось до пяти человек

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что количество пострадавших в результате атаки на Ростов увеличилось до восьми, один пострадавший госпитализирован в Таганроге. В результате атаки дронов погибла супружеская пара, проживавшая в одном из поврежденных домов.