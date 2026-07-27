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В Омскую область снова завезли заражённые вредителями нектарины

В двух партиях фруктов общим весом 16 тонн нашли гусениц восточной плодожорки.

Управление Россельхознадзора по Омской области обнаружило карантинного вредителя в двух партиях нектаринов из Узбекистана, поступивших 16 и 20 июля. Как сообщили в ведомстве, энтомологическая экспертиза подтвердила наличие гусениц восточной плодожорки — опасного для плодовых культур насекомого.

Общий вес заражённой продукции составил 16,192 тонны. Собственники грузов приняли решение провести фумигацию — обработку газом, уничтожающую вредителей. После повторной проверки нектарины признали безопасными и допустили к продаже.

Восточная плодожорка поражает яблони, груши, персики, абрикосы, сливы и другие косточковые. В процессе транспортировки гусеницы переползают на здоровые плоды, вызывая их загнивание. Этот вредитель способен уничтожить значительную часть урожая за один сезон. С начала года это уже восьмой случай выявления плодожорки в Омской области — всего же зафиксировано 87 случаев заражения импортной растительной продукции карантинными организмами.

Ранее мы рассказывали, что в Омске поступили на прилавки обезвреженные газом нектарины из Узбекистана. Новые партии, поступившие в июле, также прошли обработку — теперь они безопасны для потребителей.