В Омскую область снова завезли заражённые вредителями нектарины

Восточная плодожорка поражает яблони, груши, персики, абрикосы, сливы и другие косточковые. В процессе транспортировки гусеницы переползают на здоровые плоды, вызывая их загнивание. Этот вредитель способен уничтожить значительную часть урожая за один сезон. С начала года это уже восьмой случай выявления плодожорки в Омской области — всего же зафиксировано 87 случаев заражения импортной растительной продукции карантинными организмами.