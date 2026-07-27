Уроженец Хабаровска Пётр Дубров возглавил российский сегмент МКС

Уроженец Хабаровска, космонавт Роскосмоса Пётр Дубров возглавил российский сегмент Международной космической станции. Церемония передачи командования состоялась на МКС накануне возвращения предыдущего руководителя Сергея Кудь-Сверчкова на Землю.
Кудь-Сверчков передал командование Дуброву, после чего вместе с другими членами экипажа отправился домой на корабле «Союз МС-28».
На Землю 26 июля вернулись Сергей Кудь-Сверчков, космонавт Роскосмоса Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс. Спускаемый аппарат приземлился в Казахстане, в районе Жезказгана. Экипаж завершил 241-дневную экспедицию на МКС.
Пётр Дубров прибыл на станцию 14 июля на корабле «Союз МС-29» вместе с космонавтом Анной Кикиной и астронавтом NASA Анилом Меноном. Теперь именно ему предстоит руководить российским сегментом станции.
Для Дуброва это уже второй космический полёт. Во время первой экспедиции космонавт провёл на орбите 355 суток — это стало рекордом продолжительности одного полёта среди российских космонавтов.
Пётр Дубров родился в Хабаровске, окончил Хабаровский государственный технический университет, а затем поступил в отряд космонавтов. В 2022 году ему было присвоено звание Героя России.
Передача командования российским сегментом МКС произошла в момент смены экипажа. Дуброву теперь предстоит продолжить работу на станции уже в качестве её руководителя.