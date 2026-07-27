В Белорецком районе Башкирии в 2027 году благоустроят 2 парка

В селе Тирлянский появится современное общественное пространство с акцентом на здоровый образ жизни. Там обустроят спортивную площадку под открытым небом, оснащенную уличными тренажерами и мягким резиновым покрытием. А в селе Верхний Авзян приведут в порядок центральный парк отдыха. В планах установить новое декоративное ограждение с энергосберегающим освещением, проложить тротуарные дорожки, а также установить скамейки и урны.