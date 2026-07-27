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В Ростове-на-Дону нашли тела еще троих погибших при ночной атаке БПЛА

Количество жертв ночной атаки БПЛА на Ростов-на-Дону увеличилось до пяти человек. При разборе завалов в многоквартирном доме спасатели обнаружили тело ребенка и двух взрослых. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Количество жертв ночной атаки БПЛА на Ростов-на-Дону увеличилось до пяти человек. При разборе завалов в многоквартирном доме спасатели обнаружили тело ребенка и двух взрослых. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал в МАХ губернатор.

Работы по ликвидации последствий атаки на Ростов-на-Дону продолжаются. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб и спасатели.

Напомним, что ночью 27 июля Ростов-на-Дону и Таганрог атаковали порядка 50 БПЛА противника. По последним данным, погибли пять человек и восемь получили ранения. Пострадали два десятка частных и многоквартирных домов, а также пять автомобилей.

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