В Ростове-на-Дону нашли тела еще троих погибших при ночной атаке БПЛА

Количество жертв ночной атаки БПЛА на Ростов-на-Дону увеличилось до пяти человек. При разборе завалов в многоквартирном доме спасатели обнаружили тело ребенка и двух взрослых. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал в МАХ губернатор.
Работы по ликвидации последствий атаки на Ростов-на-Дону продолжаются. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб и спасатели.
Напомним, что ночью 27 июля Ростов-на-Дону и Таганрог атаковали порядка 50 БПЛА противника. По последним данным, погибли пять человек и восемь получили ранения. Пострадали два десятка частных и многоквартирных домов, а также пять автомобилей.