Нижегородские студенты из 14 стран прошли стажировку в Саранске

Участники проекта «Летний институт‑2026» НГЛУ по направлению «Социальные науки» прошли стажировку в МГУ им. Н. П. Огарёва (Саранск). В программе участвовали 25 специалистов из 14 стран. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
На пленарном заседании делегатов приветствовала управленческая команда вуза. Помощник проректора Ольга Сафонкина рассказала о англоязычных образовательных программах университета, а проректор Александр Астафьев — о молодёжной политике, волонтёрском центре и студенческих объединениях.
В рамках стажировки участники освоили два модуля по теме «Научно‑культурная межцивилизационная дипломатия в аспекте глобального лидерства». Также для них провели экскурсию по вузу и мастер‑класс по созданию сувениров с мордовскими орнаментами.
Культурная программа включала выступление индийских студентов, маршрут «Саранск — город контрастов» и поездку в село Большое Болдино с мастер‑классом «Секреты русских мастеров».
Участник Иван Колин Мартинес отметил, что стажировка помогла лучше понять российскую культуру и выстроить перспективы международного сотрудничества.
Следующий этап программы — стажировка в Университете Иннополис (Казань).