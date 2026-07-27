Сильные дожди ожидаются на юге и в центре Хабаровского края

Так, по данным Дальневосточного УГМС, 29 июля на территории Бикинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Амурского, Нанайского, Хабаровского и имени Лазо районов ожидаются сильные ливни и грозы. Это может привести к росту уровня воды в малых и средних реках Хабаровского края на 1−1,5 метра. В таком случае вода может в некоторых местах подтопить пойму и достичь уровня неблагоприятных явлений. Также существует вероятность разлива малых рек, за которыми не ведется гидрологическое наблюдение. Такое развитие ситуации может спровоцировать возникновение аварийных ситуаций на топливно-энергетических и жилищно-коммунальных объектах. В частности, из-за сильного ветра могут возникать перехлесты проводов. Кроме того, возможны повреждения крыш зданий, ветхих или плохо закрепленных конструкций, падения деревьев или их веток, в том числе на автомобили. А еще разгул стихии повышает риск возникновения ДТП и нарушений в работе всех видов общественного транспорта.