Литва перебрасывает военную технику к Сувалкскому коридору и границе с Калининградской областью

Военную технику НАТО перебрасывают по дороге Калвария — Казлу-Руде к Савалкскму коридору и границе с Калининградской областью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны прибалтийской республики в понедельник, 27 июля.
«Можно заметить усилившуюся интенсивность передвижения солдат и военной техники стран-союзников НАТО по дорогам страны. Передислокация союзных войск является регулярной частью деятельности НАТО и способствует укреплению обороноспособности Литвы и всего альянса», — заверили литовцев в военном ведомстве.
В Литве готовят новые ограничения для граждан РФ и Беларуси: им хотят запретить покупать недвижимость возле стратегических объектов и военных полигонов, а поддерживающих СВО представителей культуры, науки и спорта — не пускать в страну.