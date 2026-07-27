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Литва перебрасывает военную технику к Сувалкскому коридору и границе с Калининградской областью

Войска НАТО движутся по дороге Калвария — Казлу-Руде.

Источник: Клопс.ru

Военную технику НАТО перебрасывают по дороге Калвария — Казлу-Руде к Савалкскму коридору и границе с Калининградской областью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны прибалтийской республики в понедельник, 27 июля.

«Можно заметить усилившуюся интенсивность передвижения солдат и военной техники стран-союзников НАТО по дорогам страны. Передислокация союзных войск является регулярной частью деятельности НАТО и способствует укреплению обороноспособности Литвы и всего альянса», — заверили литовцев в военном ведомстве.

В Литве готовят новые ограничения для граждан РФ и Беларуси: им хотят запретить покупать недвижимость возле стратегических объектов и военных полигонов, а поддерживающих СВО представителей культуры, науки и спорта — не пускать в страну.

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