В Крыму предупредили об опасности встречи с токсичным жуком-нарывником

В Крыму с июня по август активны жуки-нарывники, сообщает «Крымское информационное агентство».
Эти насекомые имеют удлиненное мягкое тело и яркую окраску — черную, синюю, красную или пеструю с пятнами и полосами. Длина тела может достигать 5 сантиметров.
Жук не кусается, но при опасности выделяет токсичную гемолимфу, содержащую кантаридин. При попадании на кожу это вещество вызывает химические ожоги и болезненные водянистые волдыри.
«Для животных контакт с нарывником или его поедание часто заканчивается фатально из-за тяжелой интоксикации и язв внутренних органов. Впрочем, некоторые виды (ежи, отдельные птицы и земноводные) выработали иммунитет к этому яду», — рассказали специалисты нацпарка «Крымский».
Чтобы избежать неприятных последствий, не берите жука в руки и не раздавливайте его. При попадании яда на кожу обработайте место хлоргексидином и не вскрывайте появившиеся волдыри. В случае попадания токсина внутрь организма необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.