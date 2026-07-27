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Врачи борются за жизнь волгоградца, пронзенного ломом в иномарке

Врачи больницы скорой медицинской помощи № 25 в Волгограде в условиях реанимации борются.

Врачи больницы скорой медицинской помощи № 25 в Волгограде в условиях реанимации борются за жизнь мужчины, который получил тяжелые травмы от влетевшего в лобовое стекло иномарки металлического лома.

— По состоянию на 27 июля крайне тяжелое состояние. Продолжается интенсивная терапия в условиях реанимации, — рассказали в облздраве.

Напомним, что жуткое ДТП произошло 23 июля на Третьей Продольной магистрали напротив опоры ЛЭП № 211. В Toyota Camry угодил металлический лом. Изделие лежало на проезжей части и, по роковому стечению обстоятельств, было приведено в движение колесом наехавшего на него КАМАЗа.