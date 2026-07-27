Врачи борются за жизнь волгоградца, пронзенного ломом в иномарке

Напомним, что жуткое ДТП произошло 23 июля на Третьей Продольной магистрали напротив опоры ЛЭП № 211. В Toyota Camry угодил металлический лом. Изделие лежало на проезжей части и, по роковому стечению обстоятельств, было приведено в движение колесом наехавшего на него КАМАЗа.