Большинство красноярцев поддерживают идею засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Большинство горожан выступают за изменение правил пересдачи ЕГЭ.
По данным опроса сервиса SuperJob, 71% респондентов считают, что выпускникам следует засчитывать лучший результат экзамена, а не последний, как это предусмотрено сейчас.
Поддержавшие инициативу отмечают, что во время экзамена школьники испытывают сильный стресс, а возможность сохранить лучший балл снизит напряжение и даст шанс улучшить результат без риска его потерять. Против высказались 12% участников исследования, посчитав действующие правила более справедливыми.
Женщины поддерживают инициативу заметно чаще мужчин. Среди молодых красноярцев до 35 лет положительно к идее относятся 75%, тогда как среди жителей старше 45 лет — 63%.
Выше уровень одобрения оказался и среди людей с высшим образованием — 75%. Среди респондентов со средним профессиональным образованием инициативу поддержали 67%.
При этом родители старшеклассников настроены более сдержанно: за изменение правил высказались 55%, против — 16%, еще 29% не смогли определиться с позицией. Некоторые считают, что возможность сохранить лучший балл может снизить ответственность школьников при первой сдаче экзамена.
Схожее мнение встречается и среди педагогов. Среди учителей 10−11-х классов инициативу поддержали 66%, против выступили 15%, а 19% затруднились с ответом. Скептики опасаются, что нововведение приведет к росту числа пересдач и увеличит нагрузку на систему образования.