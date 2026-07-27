Власти требуют сноса арт-объекта «Смерть на колёсах»

«Я пытался связаться с руководством города, но меня отфутболивают от одного к другому. 29 июля состоится заседание административной комиссии, и, если ничего не изменится к этому времени, придётся мотоциклиста убрать. Так что, если кто ещё не успел с ним сфотографироваться, поспешите: в чудесный исход уже не верится», — говорит Антон Г.