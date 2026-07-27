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Портит благоустройство! Власти требуют сноса арт-объекта «Смерть на колёсах»

Житель Михайловки Волгоградской области установил рядом со своим домом уличную скульптуру, напоминающую об осторожности на дорогах. Объект не понравился местным властям, которые потребовали его сноса.

Небольшой байк и сидящая на нём Смерть с косой — такой арт-объект появился недавно в Михайловке Волгоградской области. Власти требуют снести фигуру, предостерегающую мотоциклистов от гонок на городских улицах. Горожане поддерживают авторов и категорически против сноса. Подробности в материале vlg.aif.ru.

Череп как символ: горожане видят в объекте глубокую символику.

Необычный арт-объект появился недавно в городе Михайловке Волгоградской области. Местный житель установил его на улице Гоголя у своего дома. Уличная скульптура состоит из байка и сидящей на нём Смерти — в чёрном капюшоне, с косой и черепом вместо лица.

Поначалу некоторых из горожан изображение шокировало, но к нему быстро привыкли. Автор поясняет: для таких же как он байкеров череп — символ памяти о смерти, своего рода оберег, защита от гибели и бесстрашия. Арт-объект — не провокация, а глубокая символика.

Местные власти придерживаются другого мнения.

«Несколько дней спустя после установки мотоциклиста, ко мне пришли представители административной комиссии и потребовали убрать самовольно возведённый объект. Я предлагал, чтобы мне выделили землю в аренду под скульптурой. Готовы был изменить образ мотоциклиста. Перенести его на крышу гаража. Но на всё получил отказ. Мне заявили, что моё творчество портит благоустройство города и ничего общего с красотой не имеет», — рассказывает Антон Г.

Портят мусор и канализация: михайловцы отстаивают арт-объект.

Горожане с автором согласны.

«Это как напоминание всем, кто за рулём: дорога ошибок не прощает! Зачем убирать?? Лучше мусорки и бурьян по всему городу уберите», — высказывает своё мнение Светлана Г.

«Ну, конечно, этот объект — главная проблема города, больше и внимание обратить не на что — кругом чистота и красота», — поддерживает Ольга Н.

«Как только появилось в городе что-то нестандартное — сразу шакалы налетели», — не сдерживает эмоций Дмитрий Ж.

«То есть, это народное творчество портит облик города, а не мусор, нескошенная трава и периодически разливающаяся канализация? Они как раз вписываются в городской ландшафт?» — задаются риторическим вопросом горожане.

«Ребята, перевозите скульптуру к нам, в “СНТ Мичуринец-5. Сюда чиновники не ногой!” — иронизирует Виктор Д.

Право на свободу: судьба арт-объекта решится 29 июля.

Автор уличной скульптуры полагает: запрещая этот арт‑объект, чиновники метафорически запрещают саму веру в свободу, право на свой язык и свои символы. Его история — о том, как искреннее народное творчество сталкивается с безличной системой.

«Я пытался связаться с руководством города, но меня отфутболивают от одного к другому. 29 июля состоится заседание административной комиссии, и, если ничего не изменится к этому времени, придётся мотоциклиста убрать. Так что, если кто ещё не успел с ним сфотографироваться, поспешите: в чудесный исход уже не верится», — говорит Антон Г.

И тем не менее приглашает неравнодушных михайловцев на открытое заседание административной комиссии, которое пройдёт 29 июля в 14:00 в здании на улице Мира, 65, в пятом кабинете.

Ранее жители волгоградского посёлка Второй километр смогли отстоять от посягательств властей благоустроенный своими руками стадион.