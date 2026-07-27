Портит благоустройство! Власти требуют сноса арт-объекта «Смерть на колёсах»

Небольшой байк и сидящая на нём Смерть с косой — такой арт-объект появился недавно в Михайловке Волгоградской области. Власти требуют снести фигуру, предостерегающую мотоциклистов от гонок на городских улицах. Горожане поддерживают авторов и категорически против сноса. Подробности в материале vlg.aif.ru.
Череп как символ: горожане видят в объекте глубокую символику.
Необычный арт-объект появился недавно в городе Михайловке Волгоградской области. Местный житель установил его на улице Гоголя у своего дома. Уличная скульптура состоит из байка и сидящей на нём Смерти — в чёрном капюшоне, с косой и черепом вместо лица.
Поначалу некоторых из горожан изображение шокировало, но к нему быстро привыкли. Автор поясняет: для таких же как он байкеров череп — символ памяти о смерти, своего рода оберег, защита от гибели и бесстрашия. Арт-объект — не провокация, а глубокая символика.
Местные власти придерживаются другого мнения.
«Несколько дней спустя после установки мотоциклиста, ко мне пришли представители административной комиссии и потребовали убрать самовольно возведённый объект. Я предлагал, чтобы мне выделили землю в аренду под скульптурой. Готовы был изменить образ мотоциклиста. Перенести его на крышу гаража. Но на всё получил отказ. Мне заявили, что моё творчество портит благоустройство города и ничего общего с красотой не имеет», — рассказывает Антон Г.
Портят мусор и канализация: михайловцы отстаивают арт-объект.
Горожане с автором согласны.
«Это как напоминание всем, кто за рулём: дорога ошибок не прощает! Зачем убирать?? Лучше мусорки и бурьян по всему городу уберите», — высказывает своё мнение Светлана Г.
«Ну, конечно, этот объект — главная проблема города, больше и внимание обратить не на что — кругом чистота и красота», — поддерживает Ольга Н.
«Как только появилось в городе что-то нестандартное — сразу шакалы налетели», — не сдерживает эмоций Дмитрий Ж.
«То есть, это народное творчество портит облик города, а не мусор, нескошенная трава и периодически разливающаяся канализация? Они как раз вписываются в городской ландшафт?» — задаются риторическим вопросом горожане.
«Ребята, перевозите скульптуру к нам, в “СНТ Мичуринец-5. Сюда чиновники не ногой!” — иронизирует Виктор Д.
Право на свободу: судьба арт-объекта решится 29 июля.
Автор уличной скульптуры полагает: запрещая этот арт‑объект, чиновники метафорически запрещают саму веру в свободу, право на свой язык и свои символы. Его история — о том, как искреннее народное творчество сталкивается с безличной системой.
«Я пытался связаться с руководством города, но меня отфутболивают от одного к другому. 29 июля состоится заседание административной комиссии, и, если ничего не изменится к этому времени, придётся мотоциклиста убрать. Так что, если кто ещё не успел с ним сфотографироваться, поспешите: в чудесный исход уже не верится», — говорит Антон Г.
И тем не менее приглашает неравнодушных михайловцев на открытое заседание административной комиссии, которое пройдёт 29 июля в 14:00 в здании на улице Мира, 65, в пятом кабинете.
Ранее жители волгоградского посёлка Второй километр смогли отстоять от посягательств властей благоустроенный своими руками стадион.