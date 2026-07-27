Число жертв атаки БПЛА в Ростове возросло до пяти

В Ростове-на-Дону при разборе завалов многоквартирного дома, пострадавшего во время ночной атаки БПЛА, спасатели нашли тела троих человек — двух взрослых и ребенка. Таким образом, число жертв увеличилось до пяти. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата для всех нас, — написал он.
Ликвидация последствий еще продолжается. Сейчас на месте находятся специалисты экстренных служб и спасатели.
Ранее губернатор сообщил о двух погибших в результате атаки БПЛА в донской столице в ночь на 27 июля. Ими оказалась супружеская пара.
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