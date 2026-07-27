В Красноярском крае заложили капсулу на месте будущего полигона МЧС

В поселке Подгорный Красноярского края прошла церемония закладки капсулы времени на месте будущего учебно-тренировочного центра МЧС России. Проект переходит от подготовки документов к строительно-монтажным работам. Текст послания будущим пожарным и спасателям подписали глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Красноярского края Михаил Котюков. В ближайшее время здесь появится современный учебно-тренировочный центр, который станет ключевой площадкой подготовки пожарных и спасателей в Сибирском федеральном округе. Капсула времени — это мост между настоящим и будущим, — отметил Александр Куренков. [caption id= «attachment_372376» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: max.ru/mchs_official[/caption] Комплекс построят на базе регионального многофункционального всесезонного учебно-тренировочного центра «Факел». Он будет состоять из трех кластеров для подготовки специалистов по поисково-спасательным, газоспасательным и аварийно-спасательным работам, связанным с тушением пожаров. [caption id= «attachment_372374» align= «alignnone» width= «1250»] Фото: max.ru/mchs_official[/caption] В центре появятся учебные тренажеры, где пожарные и спасатели смогут отрабатывать действия при ликвидации ЧС в условиях, приближенных к реальным. Все, что мы видели на схемах, — это только начало пути. Уверен, здесь появится современный комплекс, где будут обучать профессионалов. Здесь, в Сибири, мы сможем показывать лучшие практики подготовки пожарных и спасателей, — сказал Михаил Котюков. [caption id= «attachment_372377» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: max.ru/mchs_official[/caption] По словам Александра Куренкова, аналогичный современный комплекс сейчас готовят к вводу в эксплуатацию в Казани. В 2028 году Красноярский край планирует принять международную выставку «Комплексная безопасность». К этому событию в регионе хотят построить крупнейший учебно-спортивный комплекс МЧС России в Сибирском федеральном округе.