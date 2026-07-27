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В Кабардино-Балкарии обновят главное здание Терской районной больницы

В планах отремонтировать кровлю, фасад, инженерные системы, а еще сделать перепланировку.

Главное здание Терской центральной районной больницы модернизируют в Кабардино-Балкарской Республике, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Ремонт выполняют при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Общая площадь здания составляет 3,7 тыс. кв. м. Сейчас специалисты проводят замену кровли и демонтажные работы во внутренних помещениях. В планах обновить оконные блоки, фасад, инженерные системы и коммуникации, а еще сделать перепланировку, чтобы повысить комфорт для пациентов и персонала.

В больнице оказывают медицинскую помощь по ключевым направлениям: хирургия, терапия и реанимация. Также там действует стационар, рассчитанный на 80 коек.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.