В Кабардино-Балкарии обновят главное здание Терской районной больницы

Главное здание Терской центральной районной больницы модернизируют в Кабардино-Балкарской Республике, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Ремонт выполняют при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Общая площадь здания составляет 3,7 тыс. кв. м. Сейчас специалисты проводят замену кровли и демонтажные работы во внутренних помещениях. В планах обновить оконные блоки, фасад, инженерные системы и коммуникации, а еще сделать перепланировку, чтобы повысить комфорт для пациентов и персонала.
В больнице оказывают медицинскую помощь по ключевым направлениям: хирургия, терапия и реанимация. Также там действует стационар, рассчитанный на 80 коек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.