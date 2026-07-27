Экс-директор школы № 1 Льгова в Курской области получил срок за мошенничество

В Курской области бывшего директора средней общеобразовательной школы № 1 города Льгова Вадима Краснобаева признали виновным в фиктивном трудоустройстве сотрудников и хищении средств регионального Минобрнауки. Экс-директору назначили четыре года колонии общего режима с трехлетним лишением права занимать управленческие должности в сфере образования. Его также обязали выплатить 2,2 млн руб. и дополнительный штраф 250 тыс. руб. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.