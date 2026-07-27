Экс-директор школы № 1 Льгова в Курской области получил срок за мошенничество

В Курской области бывшего директора средней общеобразовательной школы № 1 города Льгова Вадима Краснобаева признали виновным в фиктивном трудоустройстве сотрудников и хищении средств регионального Минобрнауки. Экс-директору назначили четыре года колонии общего режима с трехлетним лишением права занимать управленческие должности в сфере образования. Его также обязали выплатить 2,2 млн руб. и дополнительный штраф 250 тыс. руб. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
По версии следствия, Вадим Краснобаев задумал «хищение денежных средств путем фиктивного трудоустройства лиц, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности». Начисленную им зарплату он решил тратить по своему усмотрению. К реализации плана он привлек ведущего бухгалтера Централизованной бухгалтерии Льгова Ирину Иванову.
«В результате преступной деятельности данных лиц бюджету министерства образования и науки Курской области был причинен ущерб более 6 млн руб.», — уточнили в суде.
Вадима Краснобаева признали виновным по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и одному эпизоду неправомерного оборота средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ, до шести лет лишения свободы).
В пресс-службе судов добавили, что уголовное дело в отношении Ирины Ивановой было выделено в отдельное производство «в связи с ее длительным заболеванием». По данным картотеки, ей вменили по одному эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ.
В конце мая «Ъ-Черноземье» писал, что замглавы администрации Горшеченского района Курской области — начальника финансового отдела Галину Дуракову и ранее занимавшую пост начальника районного МКУ «Центр бюджетного учета» Надежду Безручко признали виновными в мошенничестве на сумму 1,2 млн руб. Первой назначили 3,5 года колонии общего режима и штраф 300 тыс. руб., а второй — 3 года и штраф 250 тыс. руб.