Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде суд признал недобросовестной компанию за ремонт кинотеатра «Родина»

Подрядчик не исполнил контракт на выполнение работ на ОКН.

Источник: Комсомольская правда

Подрядчик сорвал сроки работ по ремонту бывшего кинотеатра «Родина» в центре Волгограда. Контракт на выполнение работ по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия был заключен на 37 миллионов рублей и остался не исполнен. Точку в споре между антимонопольщиками и ООО «ПромСтройДизайнПроект» поставил Арбитражный суд, сообщили в региональном УФАС. Подрядчика признали недобросовестным и внесли в «черный список».

— Суд поддержал решение Волгоградского УФАС о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, — рассказали в ведомстве.

Напомним, обновление кинотеатра «Родина» за 37 миллионов рублей должны были завершить до 22 декабря 2025 года. В реестр недобросовестных поставщиков подрядчика внесли на два года.