Исследователи выяснили, сколько россиян работают по специальности

Среди причин работы не по специальности 34,1% опрошенных назвали более низкий доход в своей профессии. Еще 30,6% признались, что работа по полученному образованию оказалась им неинтересна. На нехватку вакансий по профилю пожаловались 28,4%, а 7% заявили, что их профессия устарела.