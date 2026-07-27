Исследователи выяснили, сколько россиян работают по специальности

Около 40% работающих россиян трудятся по специальности, полученной в вузе или колледже. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы, которое приводит РИА Новости.
По данным опроса, по полученной специальности работают 38,7% россиян. Среди людей с высшим образованием таких больше, чем среди обладателей среднего и специального образования: 49,5% против 33,3%. Еще 29% респондентов сообщили, что нашли себя в смежной сфере.
Среди причин работы не по специальности 34,1% опрошенных назвали более низкий доход в своей профессии. Еще 30,6% признались, что работа по полученному образованию оказалась им неинтересна. На нехватку вакансий по профилю пожаловались 28,4%, а 7% заявили, что их профессия устарела.
При этом почти все участники исследования считают дальнейшее обучение важным для карьеры. Так ответили 98,3% респондентов. Большинство из них, 69,2%, уверены, что нужно регулярно проходить курсы повышения квалификации, но на практике это делали 43,3%.