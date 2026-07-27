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Новая дорожная камера зафиксировала 1000 нарушений в Нижегородской области

Комплекс фотовидеофиксации в деревне Озябликово отслеживает непристегнутые ремни, скорость и использование телефонов.

В деревне Озябликово Вачского района начал работу новый комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Камера фиксирует сразу несколько видов нарушений: превышение разрешенной скорости, непристегнутые ремни безопасности у водителя и пассажира, выключенные дневные ходовые огни или ближний свет фар, а также использование мобильного телефона за рулем.

Только за первую неделю работы новое оборудование зафиксировало более тысячи нарушений ПДД. Автомобилистов просят быть внимательными на дорогах и соблюдать правила.

Ранее сообщалось, что около миллиарда рублей взыскали с нижегородских водителей за полгода.