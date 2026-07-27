Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция проверит инцидент с блогером, бросившим деньги на Мамаевом кургане

Полиция проверит инцидент с блогером, бросившим 5 тыс рублей на Мамаевом кургане.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 27 июл — РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента с блогером, бросившим купюру с номиналом 5 тысяч рублей в водоем у памятника на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщили в ГУМВД по региону.

По информации местных СМИ, блогер Святослав Коваленко бросил 5 тысяч рублей в водоем у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане и наблюдал, как люди пытаются ее достать.

«В настоящий момент по данному факту сотрудниками отдела полиции № 4 Управления МВД России по городу Волгограду назначена проверка с целью дачи правовой оценки произошедшего и принятия законного решения», — сообщило ведомстве в канале на платформе «Макс».

Там уточнили, что правоохранители обнаружили в сети видеозапись, на которой мужчина на Мамаевом кургане совершил действия, которые могут быть квалифицированы, как нарушающие общественный порядок.