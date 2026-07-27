Ростовчанам рассказали об изменениях в движении трамваев и троллейбусов

Троллейбус № 2 курсирует по полной схеме — без изменений. Трамваи № 1 и № 4 работают по сокращённому маршруту: на западе их конечная — Железнодорожный вокзал, на востоке — депо на улице 36‑я Линия. Трамвай № 7 следует по всему маршруту в стандартном режиме. Трамвай № 10 перевозит пассажиров на участке от площади Мичурина до пересечения переулка Крепостного и улицы Текучева.