«Окская судоверфь» отсудила у Schottel €2,9 млн за непоставленное оборудование

Из материалов дела следует, что четыре контракта на поставки винторулевых колонок для судов проектов RSD71, RST38 и MPSY12 были заключены в 2021—2022 годах. Schottel GmbH обязался поставить оборудование для ВРК и туннельного подруливающего устройства, а верфь внесла предоплату. Однако из-за антироссийских санкций контракты были расторгнуты, и предоплату поставщик не вернул. В итоге заказчик обратился в суд.