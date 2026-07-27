В Петербурге спустили на воду новое электросудно «Фонтанка 2.0»

На судостроительной верфи «Речная» в Санкт-Петербурге спустили на воду пассажирское электросудно «Фонтанка 2.0». Оно предназначено для прогулочных и экскурсионных рейсов по внутренним водным путям города, сообщили в Минтрансе России.