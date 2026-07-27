На эстакадном мосту в Калининграде установят маячки для наблюдения за трещинами

В Калининграде ищут подрядчика, который займётся наблюдением за состоянием эстакадного моста на Ленинском проспекте. Информацию о закупке разместили на официальном портале торгов.
В частности, специалисты установят на конструкции специальные маячки. С их помощью будут отслеживать, раскрываются ли трещины и насколько быстро меняется их размер.
Кроме визуального осмотра подрядчику предстоит проводить инструментальные исследования. Раз в квартал он будет передавать заказчику отчёты о состоянии сооружения и рекомендации по его дальнейшему содержанию.
Мониторинг рассчитан на 360 дней с момента подписания контракта. Победителя торгов планируют определить 5 августа.
Дятлова рассказала, доживёт ли эстакадный мост до постройки дублёра двухъярусного.