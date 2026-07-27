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В Калининграде проведут фестиваль в честь Год единства народов России

Мероприятие состоится 28 июля на площади перед Кафедральным собором Христа Спасителя.

В Калининграде у собора Христа Спасителя завтра, 28 июля, проведут Фестиваль национального единства «Симфония народов», приуроченный к Году единства народов России.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, этот Праздник Крещения Руси начнется в 10:00 с божественной литургии, которую возглавит митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим.

В 12:00 во всей Калининградской области зазвонят колокола, затем на площади Победы прозвучит гимн России, который исполнит объединенный хор в составе более чем 100 человек.

В программе концерт, музыкальные и танцевальные выступления национальных объединений Калининградской области, награждение многодетных семей региона.

Также гостей ждут народные игры, угощение, фотозоны, ярмарка ремесел.

Вход свободный.

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