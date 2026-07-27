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В центре Екатеринбурга отреставрируют старинный особняк

Дом доктора Сяно на Карла Либкнехта ждет капитальный ремонт.

Источник: сервис Яндекс.Карты

В Екатеринбурге отреставрируют старинный особняк на кольце у Центральной гостиницы. Дом доктора Сяно, возведенный в 1910 году, расположен в самом начале улицы Карла Либкнехта.

Сейчас на первом этаже здания расположены классы художественной школы, а на втором — Центр исследования Демидовских территорий, который курирует бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

По данным издания ЕАН, в проекте указан ремонт здания, перепланировка помещений на первом этаже и в подвале, а также части второго этажа.

На первом этаже Дома доктора Сяно разместят выставочные залы, в подвале — кухню, аптеку, а также служебные помещения. На втором этаже — появятся библиотека с читальным залом, а также книгохранилище.

Внешний облик исторического здания будет сохранен.