Кредитный портфель Волго-Вятского банка Сбера для АПК составил 166 млрд рублей

В первом полугодии 2026 года Волго-Вятский банк Сбербанка направил на финансирование бизнеса в АПК более 63 млрд рублей. Это на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Наибольший рост был отмечен в Кировской области, где объем выданных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в два раза. Также значительный рост зафиксирован в Удмуртской Республике (+63%) и Республике Мордовия (+41%).