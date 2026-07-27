Ремонт канатной дороги начали в Нижнем Новгороде

Причины, из-за которых канатная дорога не работает более трех недель, в компании не назвали, но сообщили, что «в ходе контрольных мероприятий был выявлен ряд замечаний, к устранению которых приступила эксплуатирующая организация». Часть работы проведут вместе с областными властями.