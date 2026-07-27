Ученый Михайлова оценила роль генетики в развитии рака и болезни Альцгеймера

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Роль генетических факторов в развитии рака, диабета и болезни Альцгеймера составляет лишь около 5−10%, поэтому предсказать их риск с помощью ДНК-теста очень сложно. Таким мнением поделилась старший научный сотрудник отдела молекулярной генетики человека ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» Светлана Михайлова.
«Для некоторых болезней генетический вклад действительно значителен. Например, для болезни Крона (хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта) он оценивается в 40−50%. Однако для большинства распространенных заболеваний — таких как рак, диабет или болезнь Альцгеймера — этот вклад составляет всего 5−10%. Поэтому предсказать риск по ДНК-тесту здесь очень сложно: на развитие этих болезней гораздо сильнее влияют образ жизни, окружающая среда, питание и метаболизм», — приводит слова Михайловой официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
Исследователь подчеркнула, что даже если тест выявил генетические варианты, ассоциированные с заболеванием, это не означает, что болезнь может развиться. Например, наличие тех или иных аллелей не гарантирует появления соответствующего признака или патологии. По словам эксперта, генетика задает лишь предрасположенность, а ее реализация зависит от множества средовых и случайных факторов.
«Для большинства сложных признаков характерна полигенность — одновременное влияние сотни или даже тысячи вариантов, каждый из которых имеет очень малый эффект. Суммарный риск рассчитывается статистически, но эта цифра всегда остается вероятностной и не может быть напрямую спроецирована на конкретного человека», — отметила Михайлова.