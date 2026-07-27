Ученый Михайлова оценила роль генетики в развитии рака и болезни Альцгеймера

«Для некоторых болезней генетический вклад действительно значителен. Например, для болезни Крона (хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта) он оценивается в 40−50%. Однако для большинства распространенных заболеваний — таких как рак, диабет или болезнь Альцгеймера — этот вклад составляет всего 5−10%. Поэтому предсказать риск по ДНК-тесту здесь очень сложно: на развитие этих болезней гораздо сильнее влияют образ жизни, окружающая среда, питание и метаболизм», — приводит слова Михайловой официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».