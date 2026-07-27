Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бордо образовалось «огненное облако». Что это такое

С лесными пожарами продолжают бороться во Франции.

Источник: РБК Life

Лесной пожар на юго-западе Франции привел к образованию опасного пирокучевого облака. Такое погодное явление, также известное как «огненное облако», ранее в стране не наблюдалось, пишет France 24.

Как уточнили в Daily Mail, пирокучевое облако сформировалось в Бордо. В публикации назвали лесные пожары во Франции «апокалиптическими». Более 325 тыс. человек покинули регион из-за буйства стихии. Огонь растянулся на километры, пожарным помогают волонтеры, в числе которых местные фермеры. Так, в воскресенье колонны тракторов проехали по городам, перевозя цистерны с водой, чтобы помочь огнеборцам.

Что такое «огненные облака».

«Огненные облака» можно увидеть при извержении вулкана или во время лесного пожара, когда огонь «поджаривает» воздух возле земли, из-за чего тот быстро поднимается. Поднимающийся воздух охлаждается и становится облаком, или «огненным облаком»: турбулентной массой, способной создавать собственные ветры, что ухудшает пожарную ситуацию. Если облако становится очень большим, то оно может сгенерировать и молнию.

До этого пирокучевого облака наблюдали только на территории Австралии и Северной Америки. НАСА прозвало их «огнедышащими драконами облаков».

«Облако подтверждает то, что пожар сильно опасен. Облако также подтверждает оправданность эвакуации большого количества людей», — прокомментировал в беседе с The Guardian адъюнкт-профессор Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) Рик Макрей.

Шторм в Стамбуле.

Вечером 22 июля Стамбул накрыл сильный шторм с ураганным ветром. О том, что на Стамбул надвигается шторм, предупреждало Главное управление метеорологии Турции. В среду ветер в городе стремительно усилился, особенно на европейской стороне Стамбула. Больше всего от непогоды пострадали районы Силиври, Эсеньюрт, Кягытхане, Башакшехир, Авджылар и Арнавуткей.

Сильный ветер повредил крыши сразу в нескольких районах. В Зейтинбурну, Бештельсизе и Эшенлере (район Орук Рейс) с домов сорвало крыши. В Бахчелиэвлере (район Кочасинан) и Бейоглу (район Окмейданы) оторванные куски кровли разлетелись по улицам. Штормовой ветер задел прибрежную зону: на пляже Бурунбахче находившихся в море призвали выйти на берег.

Из-за неблагоприятных погодных условий некоторые самолеты не смогли сразу приземлиться в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле. Пилотам пришлось сделать несколько кругов в воздухе.

Читайте РБК Life в «Максе».

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше