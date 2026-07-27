В Бордо образовалось «огненное облако». Что это такое

«Огненные облака» можно увидеть при извержении вулкана или во время лесного пожара, когда огонь «поджаривает» воздух возле земли, из-за чего тот быстро поднимается. Поднимающийся воздух охлаждается и становится облаком, или «огненным облаком»: турбулентной массой, способной создавать собственные ветры, что ухудшает пожарную ситуацию. Если облако становится очень большим, то оно может сгенерировать и молнию.