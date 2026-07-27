В Бордо образовалось «огненное облако». Что это такое

Лесной пожар на юго-западе Франции привел к образованию опасного пирокучевого облака. Такое погодное явление, также известное как «огненное облако», ранее в стране не наблюдалось, пишет France 24.
Как уточнили в Daily Mail, пирокучевое облако сформировалось в Бордо. В публикации назвали лесные пожары во Франции «апокалиптическими». Более 325 тыс. человек покинули регион из-за буйства стихии. Огонь растянулся на километры, пожарным помогают волонтеры, в числе которых местные фермеры. Так, в воскресенье колонны тракторов проехали по городам, перевозя цистерны с водой, чтобы помочь огнеборцам.
Что такое «огненные облака».
«Огненные облака» можно увидеть при извержении вулкана или во время лесного пожара, когда огонь «поджаривает» воздух возле земли, из-за чего тот быстро поднимается. Поднимающийся воздух охлаждается и становится облаком, или «огненным облаком»: турбулентной массой, способной создавать собственные ветры, что ухудшает пожарную ситуацию. Если облако становится очень большим, то оно может сгенерировать и молнию.
До этого пирокучевого облака наблюдали только на территории Австралии и Северной Америки. НАСА прозвало их «огнедышащими драконами облаков».
«Облако подтверждает то, что пожар сильно опасен. Облако также подтверждает оправданность эвакуации большого количества людей», — прокомментировал в беседе с The Guardian адъюнкт-профессор Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) Рик Макрей.
Шторм в Стамбуле.
Вечером 22 июля Стамбул накрыл сильный шторм с ураганным ветром. О том, что на Стамбул надвигается шторм, предупреждало Главное управление метеорологии Турции. В среду ветер в городе стремительно усилился, особенно на европейской стороне Стамбула. Больше всего от непогоды пострадали районы Силиври, Эсеньюрт, Кягытхане, Башакшехир, Авджылар и Арнавуткей.
Сильный ветер повредил крыши сразу в нескольких районах. В Зейтинбурну, Бештельсизе и Эшенлере (район Орук Рейс) с домов сорвало крыши. В Бахчелиэвлере (район Кочасинан) и Бейоглу (район Окмейданы) оторванные куски кровли разлетелись по улицам. Штормовой ветер задел прибрежную зону: на пляже Бурунбахче находившихся в море призвали выйти на берег.
Из-за неблагоприятных погодных условий некоторые самолеты не смогли сразу приземлиться в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле. Пилотам пришлось сделать несколько кругов в воздухе.
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