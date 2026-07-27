«Новый Калининград» стал дипломантом Всероссийского конкурса на Лучшее произведение

Региональный интернет-портал «Новый Калининград» стал дипломантом Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2026 года. Информация об итогах конкурса опубликована на сайте Союза журналистов РФ.
Всего к участию в конкурсе было допущено 752 заявки от журналистов, представляющих печатные и электронные СМИ России, в которых суммарно содержалось свыше 1600 материалов. Жюри отметило журналистское расследование «Нового Калининграда» «Транспортная недоступность»: что происходит с субсидированными авиабилетами. Сайт стал единственным СМИ из Калининградской области, которое вошло в число дипломантов.
Редакция регулярно поднимает проблему с дефицитом субсидированных билетов. В прошлом году в ходе расследования выяснилось, что в нарушение поручения президента Путина от января 2024 года в «контур программы субсидирования» вошли не только жители региона и обучающиеся здесь студенты, но и льготные категории из других регионов РФ, что привело к дефициту и проблемам с транспортной доступностью. После серии публикаций на ситуацию обратили внимание в Совете Федерации, где был организован круглый стол с Минтрансом. В итоге принято решение возобновить в 2026 году продажу субсидированных билетов только калининградцам. Однако сумма субсидий была снижена в разы, что вновь вызвало дефицит. Редакция продолжает освещать эту проблему на регулярной основе.
Напомним, год назад редакция стала победителем конкурса на Лучшее журналистское произведение, который считается одним из самых престижных в России. Тогда жюри отметило несколько публикаций издания, включая расследование, посвященное застройке первой линии Светлогорска.
«Новый Калининград» — один из старейших сайтов Калининградской области, был создан в 2003 году. Все эти годы он сохраняет лидерство в информационном поле региона — входит в число самых посещаемых ресурсов (более 500 тыс. уникальных посетителей, 2,8 млн просмотров в месяц), занимает ведущие строчки в топе рейтинга цитируемости по версии «Медиалогии».