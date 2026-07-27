«Новый Калининград» стал дипломантом Всероссийского конкурса на Лучшее произведение

Редакция регулярно поднимает проблему с дефицитом субсидированных билетов. В прошлом году в ходе расследования выяснилось, что в нарушение поручения президента Путина от января 2024 года в «контур программы субсидирования» вошли не только жители региона и обучающиеся здесь студенты, но и льготные категории из других регионов РФ, что привело к дефициту и проблемам с транспортной доступностью. После серии публикаций на ситуацию обратили внимание в Совете Федерации, где был организован круглый стол с Минтрансом. В итоге принято решение возобновить в 2026 году продажу субсидированных билетов только калининградцам. Однако сумма субсидий была снижена в разы, что вновь вызвало дефицит. Редакция продолжает освещать эту проблему на регулярной основе.