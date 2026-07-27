В Барнауле построят крупнейшую в регионе школу на 1100 учеников

Современную школу, рассчитанную на 1100 учеников в одну смену, возводят в Барнауле. Строительство крупнейшего в регионе учреждения ведется при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщил первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров.
Общая площадь четырехэтажного здания составит более 18 тыс. кв. м. Для учеников начальных, средних и старших классов предусмотрены отдельные пространства. В школе также создадут бассейн с тремя дорожками, два спортивных зала с раздельными раздевалками, душевыми и санузлами, зал для хореографии и занятий ЛФК, тренажерный зал, пищеблок, актовый зал на 463 места. На прилегающей территории оборудуют площадки для гимнастики, игры в баскетбол, разместят тренажеры и футбольное поле. Завершить все работы должны к декабрю 2027 года.
«Строительство этой школы — стратегически важный проект для Индустриального района Барнаула, который активно застраивается новыми жилыми кварталами. Здесь много семей с детьми, и новая школа на 1100 мест существенно разгрузит соседние образовательные учреждения, позволит ликвидировать вторую смену и создать комфортные условия для обучения. Это реальный вклад в будущее нашего края», — сказал председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.