В Барнауле построят крупнейшую в регионе школу на 1100 учеников

Общая площадь четырехэтажного здания составит более 18 тыс. кв. м. Для учеников начальных, средних и старших классов предусмотрены отдельные пространства. В школе также создадут бассейн с тремя дорожками, два спортивных зала с раздельными раздевалками, душевыми и санузлами, зал для хореографии и занятий ЛФК, тренажерный зал, пищеблок, актовый зал на 463 места. На прилегающей территории оборудуют площадки для гимнастики, игры в баскетбол, разместят тренажеры и футбольное поле. Завершить все работы должны к декабрю 2027 года.